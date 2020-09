Primeiro dia da Festa do Avante! foi calmo e sem aglomerações

O primeiro dia de Festa do Avante decorreu sem registar aglomerações. Pouco antes, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se preocupado com o que pode acontecer.

Depois de meses de polémica a Festa do Avante arrancou. As portas abriram às 16:00 e como era expectável com menos gente que o habitual.

O programa cultural da Festa do Avante! estende-se por várias áreas como o teatro, o cinema ou a literatura, que de dividem por três palcos pelo recinto da Quinta da Atalaia.

