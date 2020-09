Reforço de vagas no ensino superior permite que alunos alterem opções

Os alunos que se candidataram este ano à primeira fase do Ensino Superior vão poder mudar as opções.

Em causa está o aumento do número de vagas para alguns cursos, já depois de terem terminado as candidaturas.

A garantia é dada pelo ministro do Ensino Superior ao jornal Público. Manuel Heitor diz mesmo que é um direito constitucional dos estudantes. A alteração pode ser feita entre os dias 9 e 11 de setembro na mesma plataforma de candidaturas online.

Devido ao recorde de 62.675 candidaturas, o Governo decidiu criar mais 4.737 lugares para alguns cursos superiores.

"Representa um aumento de 10% face ao ano passado, com reforço de vagas sobretudo nos cursos com mais procura e incluindo mais cerca de 400 vagas nos cursos com maior concentração de melhores alunos, as quais crescem 26% face ao ano anterior", refere o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.