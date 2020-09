Ana Gomes sobre Festa do Avante!: "Marcelo não esteve bem quando se prestou a papel de comentador"

Este domingo, na Edição da Noite da SIC Notícias, Ana Gomes começou por dar destaque à Festa do Avante! referindo que "Marcelo não esteve bem quando se prestou a papel de comentador".

A comentadora da SIC considera que a polémica que geou o evento foi uma "campanha politicamente enviesada contra o PCP", mas admitiu que o partido "se pôs na boca do lobo".

No habitual espaço de comentário, Ana Gomes também abordou temas como o Orçamento do Estado, o julgamento de Rui Pinto e as auditorias ao Novo Banco.