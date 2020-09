André Ventura reeleito presidente do Chega

André Ventura foi reeleito presidente do Chega. Era candidato único e obteve 99,1% dos votos.

Dos 11 mil militantes inscritos, só 40% votaram.

Além da eleição do líder, os cerca de 10 mil militantes aptos a votar de um total de perto de 20 mil pronunciaram-se sobre a reintrodução da pena de morte para crimes muito graves. A maioria votou contra.

André Ventura demitiu-se da liderança do partido no início de abril, após ser alvo de críticas internas pela sua abstenção na votação pela renovação do estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19.

Na altura, o deputado único do Chega alegou estar "farto" e "cansado" dos que "sistematicamente boicotam" a direção do partido.