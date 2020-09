Arménio Carlos critica Marcelo. "Está a comentar muito e a fazer pouco"

No recinto da Festa do Avante!, Arménio Carlos fez duras críticas ao Presidente da República.

O antigo secretário-geral da CGTP disse que é preciso haver bom senso e coerência, e que Marcelo devia ser mais Presidente e menos comentador.

Sobre liderança do PCP

Quando questionado sobre a liderança do PCP, Arménio Carlos esclarece que não está disponível para assumir a função de secretário-geral do partido.

O desafio de Jerónimo de Sousa a Marcelo: "Ver para crer, em vez de fazer juízos de valor"

O secretário-geral do PCP acusa Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, de ter feito juízos de valor, ao dizer que estava menos otimista que a Direção-Geral da Saúde em relação à Festa do Avante!.

"É ver para crer, em vez de fazer juízos de valor, que eu considero precipitados. Ou não, talvez queira dar uma mãozinha ao seu partido, que tem encabeçado esta campanha violenta contra a Festa do Avante!", acusou Jerónimo de Sousa.

"O Presidente da República deveria fazer aquilo que [já] fez e visitar a festa - não é novidade, como é sabido".

Na sexta-feira, o Presidente da República confessou-se "menos otimista" do que a Direção-Geral da Saúde e do que o PCP quanto à realização do evento, acrescentando tratar-se de um problema de "avaliação política".

Marcelo responde a Jerónino. "Perceção que a opinião pública tem" é o "problema" da Festa do Avante!

Marcelo Rebelo de Sousa disse que o "problema" da Festa do Avante! "é a perceção que a opinião pública tem em relação ao acontecimento".

O Presidente da República admitiu que gostava de estar errado em relação às expectativas que tem para a Festa do Avante! e respondeu ainda ao convite de Jerónimo de Sousa para visitar o recinto.

Marcelo teme que Avante! manche a imagem do país

O Presidente da República admitiu que teme que a Festa do Avante! possa afetar a imagem do país. Marcelo Rebelo de Sousa não tem uma visão otimista da realização do evento.