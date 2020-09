Convento da Cartuxa com visitas guiadas

O Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, em Évora, conhecido como Convento da Cartuxa, tem agora visitas guiadas. Acontece pela primeira vez desde a sua reconstrução como eremitério, em 1960.

No mosteiro viveram monges da ordem Cartusiana. Os últimos quatro despediram-se deste mosteiro em outubro de 2019, para viverem em Espanha. No início do próximo ano chegarão as Irmãs do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará.

As visitas são orientadas para dar a conhecer os rituais e hábitos espirituais que marcaram o quotidiano dos monges, que ali habitaram em clausura.