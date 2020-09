Com a pandemia, foram muitos os desafios que se ergueram para as organizações e para o próprio jornalismo. Qual o papel do jornalismo neste momento, que condicionamentos enfrenta e como enfrentar a crise nos órgãos de comunicação social?

São pontos de partida para a conversa com o jornalista Joaquim Letria, que fundou o jornal Tal & Qual, que na próxima semana vai lançar um livro de memórias.