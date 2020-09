Marques Mendes considera que julgamento de Rui Pinto vai moldar opinião pública

Luís Marques Mendes considera que o comportamento das autoridades para com Rui Pinto foi exagerado inicialmente e acrescenta que o julgamento será importante para moldar a opinião pública acerca do alegado pirata informático.

Julgamento de Rui Pinto. “Até usei um colete à prova de bala”

Rui Pinto insiste que agiu em nome do interesse público quando violou sistemas informáticos. O julgamento do caso Football Leaks arrancou na sexta-feira sob apertadas medidas de segurança.

No final do dia, o “hacker” escreveu no Twitter, em inglês, que são as medidas de segurança mais apertadas de sempre em Portugal e que até usou um colete à prova de bala.