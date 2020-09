Marques Mendes diz que Jerónimo é boa opção para a liderança do PCP

Luís Marques Mendes vê com bons olhos a continuação de Jerónimo de Sousa na liderança do partido comunista.

Liderança do PCP. Jerónimo de Sousa quer continuar "até poder"

Jerónimo de Sousa garante que está disponível para continuar na liderança do PCP. Aos 73 anos, o último resistente da Assembleia Constituinte está pronto para continuar, 15 anos depois de ter sucedido a Carlos Carvalhas na liderança do partido.

Ao segundo dia da Festa do Avante!, Jerónimo de Sousa criticou ainda a campanha violenta contra a realização do evento e desafiou o Presidente da República a fazer uma visita à Quinta da Atalaia, no Seixal.

Jerónimo certificou-se de que as regras no Avante! estavam a ser cumpridas, mas não esteve presente no evento que juntou o maior número de pessoas.

O espaço da Festa do Livro foi pequeno para receber todos os que quiseram ouvir o debate "Escrita em Luta - Humor e Politica", com Margarida Botelho e Ricardo Araújo Pereira. O público improvisou e a plateia estendeu se para fora dos limites delineados pela organização