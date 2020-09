Quase 700 operacionais envolvidos no combate a 16 incêndios

Cerca de 700 operacionais estavam envolvidos no combate a 16 incêndios, ao início da manhã deste domingo, mas só três com frentes ativas, com o fogo em Serro Ventoso (Leiria) a concentrar o maior número de meios.

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), cerca das 08:00 de hoje 681 operacionais, apoiados por 197 viaturas e cinco aeronaves combatiam 16 incêndios em vários pontos do país.

A mesma informação indica que àquela hora 10 destes fogos encontravam-se em fase de conclusão, três em resolução, havendo outros três, dois no distrito de Viseu e um no de Leiria, com frentes ativas e a mobilizar 232 bombeiros, 61 viaturas e quatro meios aéreos.

Fogo em Serro Ventoso é o mais complicado

O incêndio a concentrar o maior número de meios deflagrou esta madrugada em Serro Ventoso e por volta das 08:20 as chamas estavam a ser combatidas por 123 operacionais, com o apoio de 34 viaturas e dois meios aéreos.

O alerta para este incêndio foi dado às 01:49, segundo adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O combate está a ser dificultado devido a "algumas condicionantes a nível do acesso" ao terreno, detalhou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

14 distritos em alerta

Nas últimas horas, de acordo com informação da ANEPC, entre as ocorrências de incêndios rurais a mobilizar mais meios de combate, destaca-se um fogo em Vinhais, no distrito de Bragança, que deflagrou na sexta-feira, pelas 22:30, está neste momento em fase de resolução, com a presença de mais de 200 operacionais, 64 viaturas e um meio aéreo.

Catorze distritos a norte do Tejo, incluindo Portalegre, entraram hoje em estado de alerta, até às 23:59 de terça-feira, devido às previsões meteorológicas de "significativo agravamento" do risco de incêndio.

Além de Portalegre, a medida abrange os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Face às previsões adversas, a Proteção Civil acionou para os mesmos distritos o estado especial de alerta laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro.

O que é a situação de alerta?

A situação de alerta implica o reforço da prontidão dos meios e dos agentes que participam nas operações de prevenção e combate a incêndios rurais e "a ativação das estruturas de coordenação, quer de nível nacional, quer nos distritos onde esta declaração se aplica", indicou a governante.

Também não são permitidos trabalhos florestais e rurais com equipamentos elétricos como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.