No dia seguinte ao encerramento da Festa do Avante!, Rui Rio, um dos líderes políticos que mais criticou a realização do evento afirmou que o facto de a iniciativa ter mobilizado poucas pessoas é um dado positivo para a saúde pública.

O presidente do PSD respondeu ainda a Jerónimo de Sousa, que no discurso de encerramento fez um ataque a quem criticou o PCP por realizar a Festa do Avante!, afirmando que queriam calara o PCP.

Em resposta Rio afirmou que PCP "não precisa de fazer um festival de música para dizer o que quer em termos políticos".