Mulher morre atropelada no concelho de Felgueiras

Um atropelamento rodoviário ocorrido na localidade de Friande, no concelho de Felgueiras, provocou hoje a morte a uma mulher, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte, o acidente aconteceu na rua de São Tomé, envolvendo um ligeiro de passageiros, e a ocorrência foi registada às 09:38.

Segundo fonte dos bombeiros de Felgueiras, a vítima, do sexo feminino, aparentava ter cerca de 60 anos de idade.

No local estiveram meios dos bombeiros de Felgueiras, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e da GNR.