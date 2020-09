A telescola vai voltar e há duas novidades. Saiba quais são

A telescola recomeça entre os dias 14 e 17 de setembro na RTP Memória e agora também na plataforma da RTP Play, onde se espera que possa vir a ser um apoio permanente não só para o ensino em Portugal como também no espaço da lusofonia.

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, anunciou ainda esta quarta-feira que a telescola vai ser alargada ao ensino secundário, isto é, do 10.º até ao 12.º ano.

País está preparado para enfrentar o regresso às aulas

O Governo garante que está tudo preparado para o arranque do ano letivo em segurança e que o país tem mais meios e experiência para enfrentar a reabertura dos estabelecimentos de ensino.

No final do encontro com peritos para discutir a evolução da pandemia em Portugal, na segunda-feira, Marta Temido disse estar confiante e que a luta contra a covid-19 tem sido um processo de aprendizagem.

Já o ministro da Educação considera primordial a reabertura das escolas pela saúde física e psicológica dos alunos.

Tiago Brandão Rodrigues está confiante na preparação das escolas. Diz, no entanto, que a ferramenta do Estudo em Casa vai continuar.