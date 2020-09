Aulas já arrancaram em algumas escolas privadas e há casos de covid-19 em duas delas

Algumas escolas do ensino privado já começaram as aulas presenciais e já há casos de crianças infectadas e turmas obrigadas a cumprir quarentena em casa.

Cerca de 70 alunos da Escola Alemã de Lisboa estão de quarentena preventiva, depois de um aluno ter testado positivo para a covid-19.



Um dos alunos, que esteve pesente no primeiro dia de aulas, foi diagnosticado com covid-19 no passado sábado, segundo o Jornal Público.

As três turmas do ensino médio que estiveram em contacto com este aluno foram aconselhadas a permanecer em casa, e estão a ter aulas à distância.

Na Escola Francesa, no Porto, também no passado sábado, foi detectado outro aluno contaminado com covid-19. A Direção da escola decidiu esta quarta-feira que todos os alunos que estiveram em aulas com o aluno infetado devem ficar em isolamento profilático e não ir à escola até ao próximo dia 21.