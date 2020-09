Incêndio de Oliveira de Frades é já o segundo maior do ano

A Proteção Civil estima que o incêndio que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades e foi dominado esta quarta-feira, depois de se estender a Sever do Vouga e Águeda, tenha consumido uma área de cerca de dois mil hectares.

O ministro da Administração Interna confirmou que este incêndio é já o segundo maior do ano. Eduardo Cabrita disse no entanto que há uma redução na área ardida e no número de ocorrência face à média da última década.

Durante uma conferência de imprensa no posto de comando situado em Sever do Vouga, o comandante operacional do Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa, disse que o incêndio "ficou dominado pelas 7:20".

Está marcado para esta quarta-feira o funeral do bombeiro de 38 anos que morreu na segunda feira durante Combate ao fogo em Oliveira de Frades.

Marcelo Rebelo de Sousa vai marcar presença tal fez com os restantes operacionais mortos no combate aos incêndios este ano.