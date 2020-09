Baja TT do Pinhal adiada para 19 e 20 de setembro devido ao risco de incêndio

A Baja TT do Pinhal foi esta sexta-feira adiada para 19 e 20 de setembro, depois de o prolongamento do estado de alerta devido aos incêndios impedir o arranque da prova no sábado, anunciaram os organizadores.

A segunda prova do Nacional de todo-o-terreno vai assim realizar-se um fim de semana mais tarde, com "o aval da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e da Federação de Motociclismo de Portugal", refere a Escuderia de Castelo Branco.

"Apesar da surpresa que tivemos, com a decisão do senhor ministro que proibiu a realização da Baja TT do Pinhal já neste fim de semana, procurámos uma solução. Encetámos contactos com todas as entidades com poder de decisão e avançámos com uma nova data. Estamos em condições de garantir que, da parte da Escuderia Castelo Branco, a Baja TT do Pinhal se vai realizar uma semana mais tarde, ou seja, nos dias 19 e 20 de setembro", disse o presidente da entidade organizadora, António Sequeira.

O presidente da Escuderia Castelo Branco prevê prejuízos de 150 mil euros.



A Baja TT do Pinhal vai manter o mesmo formato competitivo que tinha sido apresentado, com os automóveis a terem como centro operacional a Sertã e motos, quads e SSV em Vila Velha de Ródão.

Nos dois dias de competição vai desenrolar-se durante dois dias, com um sector selectivo para cada categoria no sábado. No domingo, os carros terão um setor, enquanto motos, quads e SSV realizam dois setores selectivos.