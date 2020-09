Mais de 50 concelhos de 9 distritos em risco máximo de incêndio

Mais de meia centena de concelhos de nove distritos de Portugal continental apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão mais de meia centena de concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Portalegre.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de todos os distritos (18) de Portugal continental.

IPMA

Situação de alerta para 14 distritos a norte do Tejo até sexta-feira

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do risco elevado de incêndio, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) declarou a situação de alerta para 14 distritos a norte do Tejo até sexta-feira.

A medida abrange os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Face às previsões adversas, a Proteção Civil acionou para os mesmos distritos o estado especial de alerta laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro.

Restrições dentro do período crítico de incêndios

Em situação de alerta é proibida a realização de queimas e queimadas e o uso de fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos, e são proibidos o acesso, a circulação e a permanência em espaços florestais "previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios".

Também não são permitidos trabalhos florestais e rurais com equipamentos elétricos como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.

Previsão meteorológica para hoje

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado e vento em geral fraco predominando do quadrante norte.

Nas terras altas, o vento será fraco a moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte do quadrante leste no Norte e Centro até meio da manhã.

A previsão aponta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste e pequena subida da temperatura máxima na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Braga) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 27 (na Guarda, Aveiro e Porto) e os 36 (em Santarém).