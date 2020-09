Presidente da República recebeu subscritores de manifesto pela disciplina de Cidadania

O Presidente da República recebeu hoje subscritores do manifesto pela obrigatoriedade da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, dias depois de ter recebido promotores do manifesto pela "objeção de consciência" dos pais nesta matéria.

"O Presidente recebeu, em audiência no Palácio de Belém, a doutora Helena Ferro de Gouveia e o professor David Rodrigues, subscritores do 'Manifesto em defesa da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento'", lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet.