Ministério da Agricultura quer incentivar crescimento da atividade e cativar os jovens

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, apresenta hoje o Plano para o setor, na Agenda da Inovação para a Agricultura 2030.

O plano do Governo tem como objetivo incentivar o crescimento e inovação da atividade agrícola sem pôr em causa a proteção do planeta e a conservação dos recursos naturais.

O aumento dos rendimentos dos agricultores, a promoção dos produtos locais e captação de jovens agricultores são também metas que o Ministério quer concretizar até 2030.

A agenda para a agricultura vai contar com 15 iniciativas, incluindo o incentivo à utilização do Portal Único da Agricultura, inscrito no programa Simplex