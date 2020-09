A Ordem dos Médicos defende que o serviço de cirurgia devia ter pelo menos mais oito especialistas e enviou já um alerta ao Ministério da Saúde.

A administração do hospital responde que dos 27 cirurgiões do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, apenasdez fazem urgência e garante que vai pedir a abertura de mais vagas no próximo concurso nacional.