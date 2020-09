As décadas desde a ideia inicial, as promessas e as obras, que começaram mas nunca terminaram, provocaram desconfiança generalizada na população e nos autarcas.

O ministro das Infraestruturas garante que agora é de vez e diz quer estar na primeira viagem do sistema de mobilidade do Mondego que não será em comboio, mas em autocarros elétricos.

Quando as obras estiverem a decorrer o ministro anunciou que virá António Costa para ver no terreno.