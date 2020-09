Uma viagem aos vinhos verdes em tempo de pandemia

A região dos Vinhos Verdes exporta para mais de 100 países, o plano de investimentos em mercados externos ronda os 3 milhões de euros.

A pandemia do novo coronavírus provocou algumas quebras na exportação, mas nem tudo são más notícias, há sub-regiões com aumentos de produção é o exemplo de Monção - Melgaço em que o aumento varia entre os 15 e os 18%.

A SIC foi conhecer duas quintas distintas, um grande produtor e um pequeno produtor que estão já na fase final das vindimas.

Destaque para a recente aposta nos vinhos tintos.

No século XIV, a região de Monção produzia e exportava apenas vinhos tintos para o Reino Unido através do porto de Viana do Castelo. Só no século XX, houve a viragem e o início da produção do branco alvarinho.

Alguns produtores tentam agora recuperar e reinventar a história.