A maior avenida de Aveiro vai estar em obras durante os próximos 16 meses, numa altura de crise para o comércio.

Alguns comerciantes ainda tentaram sem sucesso adiar as obras, através de uma petição, por temerem o agudizar da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. No entanto, para muitos lojistas, estas são obras necessárias.

Apesar de estar a dividir as opiniões, a remodelação prevê várias melhorias nas infraestruturas e na mobilidade.