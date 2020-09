Adão Silva oficializa candidatura à liderança da bancada do PSD

O deputado Adão Silva entregou esta terça-feira a lista da candidatura à liderança do grupo parlamentar do PSD.

Até agora, a função era desempenhada pelo líder do partido, Rui Rio.

Adão Silva diz que quer unir os deputados sociais-democratas com a lista que foi apresentada esta tarde no Parlamento.

"A minha candidatura é marcada, e quero que seja marcada, por uma lógica de unidade do grupo parlamentar, uma unidade que não se consome apenas no grupo parlamentar como tal, mas que nos deixa mais apetrechados e mais capazes para fazermos o trabalho que temos que fazer enquanto representantes do povo português na Assembleia da República", afirmou, considerando que o grupo parlamentar do PSD "é muito plural".

O deputado, e atual vice-presidente da bancada, salientou que esta lista se posiciona "numa lógica de continuidade".

"Eu acho que a minha candidatura não é uma candidatura de rutura é, sobretudo, uma candidatura de continuidade e oxalá que nesse aspeto eu seja capaz de dar essa continuidade, que muito desejo, mas depois cada um tem o seu estilo, naturalmente, e também cada um tem os seus afazeres", defendeu.

O parlamentar referiu também que fará "tudo o que for possível para que esta lista esteja profundamente coordenada com os órgãos" do PSD, destacando que o grupo parlamentar é um dos órgãos do partido.

As eleições para escolher a futura direção da bancada disputam-se na quinta-feira, tendo o prazo para apresentação de listas terminado esta terça-feira pelas 18:00. Fonte do grupo parlamentar do PSD confirmou à Lusa que apenas deu entrada a lista encabeçada por Adão Silva.