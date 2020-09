O inquérito crime contra Orlando Nascimento surge na sequência do inquérito disciplinar ao antigo presidente da Relação.

De acordo com o jornal Público, as suspeitas de abuso de poder foram enviadas para o Ministério Público pelo inspetor que conduz o caso no Conselho Superior da Magistratura.

Em causa está a cedência do salão nobre do Tribunal a Luís Vaz das Neves, antecessor de Orlando Nascimento.