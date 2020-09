Detidos suspeitos de atear maior incêndio florestal de Viana do Castelo este verão

A Polícia Judiciária de Braga deteve um engenheiro técnico florestal e mais três homens, suspeitos de terem provocado o maior incêndio no distrito de Viana do Castelo este verão.

O técnico florestal seria, segundo o Jornal de Notícias, subempreiteiro de uma empresa contratada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

É suspeito de ter ordenado a limpeza de um terreno com máquinas elétricas e moto-roçadoras, numa altura em que era proibido por haver risco máximo de incêndio.

O comunicado da Polícia judiciária explica que, quando as chamas deflagraram, os suspeitos não trataram de apagar o fogo, não alertaram as autoridades, nem acionaram os meios de socorro e fugiram do local.

O incêndio que começou em Rebordões de Santa Maria, em Ponte de Lima, alastrou depois a outras três freguesias do concelho. Arderam mais de 400 hectares de mato e floresta.

Três centenas de bombeiros, apoiados por seis meios aéreos combateram as chamas.