Incêndio de Proença-a-Nova. Chamas mudaram a paisagem e a vida de centenas de pessoas

O rasto deixado pelo incêndio, visto de cima, mostra as marcas do fogo que se desdobrou em várias frentes.

Há três dias que as chamas, que deflagram no domingo em Proença-a-Nova, não dão tréguas.

O fogo florestal continua ativo, mas os bombeiros já revelaram que têm 90% do perímetro dominado.

Isaura e Francisco, salvaram a casa e as cabras, mas a partir de agora a vida segue por um rumo diferente. Também a oficina de Francisco teve as chamas à porta, mas foi salva pela família do proprietário.

Com a temperatura a descer, durante a tarde, desta terça-feira, 900 bombeiros tentaram dominar por completo o incêndio, com a ajuda de 14 meios aéreos e 300 viaturas.