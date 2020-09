Incêndio em Oleiros. Moradores viveram momentos de aflição

O fogo que deflagrou em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, no domingo, e que se alastrou até Oleiros está com cerca de 90% do perímetro dominado e os trabalhos de combate "decorrem muito favoravelmente".

No terreno, na aldeia de Roqueiro, a repórter da SIC Patrícia Figueiredo descreve o “cenário desolador” e relata os momentos de aflição vividos pela população, que tentou conter as chamas e salvar as habitações, assim como barracões onde vivem animais.

Esta terça-feira a situação é já mais calma, apesar dos bombeiros continuarem no terreno em operações de consolidação, para precaver possíveis reacendimentos. O vento acalmou e as temperaturas desceram, pelo que a expectativa é de que o fogo seja dominado.

As chamas obrigaram a retirar de casa mais de 30 pessoas, que entretanto já regressaram.