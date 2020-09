Chuva regressa já esta quinta-feira

A chuva deverá regressar na quinta-feira a Portugal continental, prevendo-se uma descida gradual de temperatura e aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA explica que este quadro meteorológico persistirá até sábado.

"A precipitação mais intensa será mais provável a partir da manhã, evolui do litoral para o interior e pode ser acompanhada de trovoada. O vento soprará por vezes forte, em especial nas terras altas, com rajadas em particular no dia 18", refere a nota do IPMA.