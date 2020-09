Incêndio de Oleiros está dominado

O incêndio que começou no domingo em Proença-a-nova e alastrou ao concelho de Oleiros está finalmente dominado. Ainda assim cerca de 900 operacionais mantêm-se no terreno, a maioria em trabalhos de vigilância e consolidação.

Com o início da noite e o arrefecimento noturno, o fogo começou a dar algumas tréguas aos bombeiros. Há ainda algumas ilhas com pequenos focos ativos, mas sem pôr em causa o controlo de quase todo o perímetro.

As previsões meteorológicas das próximas horas e dias são também favoráveis para a extinção do incêndio que começou no domingo à hora de almoço tendo ameaçado várias povoações.

Segundo os cálculos da Proteção Civil, na segunda-feira as chamas chegaram a consumir cerca de 500 hectares a cada hora que passava.

