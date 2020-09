Incêndio em Proença-a-Nova tem cerca de 90% do perímetro dominado

O incêndio de Proença-a-Nova tem cerca de 90% do perímetro dominado. Apesar de ainda não estar extinto, a Proteção Civil diz que os trabalhos de combate decorrem favoravelmente.

As previsões meteorológicas são favoráveis, com as temperaturas a baixar e aguaceiros esta quinta-feira.

Cerca de 900 operacionais mantêm-se no terreno para os trabalhos de vigilância e consolidação.

O fogo começou domingo à hora de almoço e ameaçou várias povoações. A Proteção Civil calcula que, na segunda-feira, as chamas chegaram a consumir cerca de 500 hectares por hora.