Rio propõe mudar tribunais para Coimbra para começar "sonho" da descentralização 

Rui Rio entendeu que era o tempo de avançar com a descentralização. Porque "falar nisto há tanto tempo e estou no partido já vai fazer 3 anos e ainda não fiz". Para o presidente do PSD, não há mais desculpas e há que começar por algum lado: dois tribunais - o Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo, ambos em Lisboa, deveriam passar a ter sede em Coimbra.

A proposta do PSD, apresentada esta quarta-feira, pelo próprio líder do partido, numa conferência de imprensa na sede de São Caetano à Lapa, vai dar entrada na Assembleia da República, sem que Rio tenha "garantias" de que venha a ser aprovada.

Apesar de em 2018, ter celebrado um acordo com o PS para a descentralização, o líder do PSD nem se lembra se alguma vez falou sobre o assunto com António Costa: "recentemente não; ao longo dos anos, não me lembro", disse. No entanto, acredita que é preciso dar um passo, seria simbólico e não vê como o país ficaria desagradado: "antes pelo contrário".

Na proposta social-democrata especifica-se que a transferência de instalações seria acompanhada por uma comissão ministerial, ao longo dos próximos dois anos, para poder ser concluída até 2022.

A mudança de funcionários seria de acordo com o regime da mobilidade, mas quanto a números em concreto, assim como o custo da deslocalização, Rio disse que será algo a analisar, caso a proposta seja aprovada no parlamento e o Constitucional e o Supremo Administrativo mudem. Algo que o líder do PSD vê com bons olhos até do ponto de vista do sistema democrático, considerando positivo o distanciamento geográfico do poder judicial do centro de poder político.

O Tribunal Constitucional é atualmente no Palácio Ratton, enquanto o Supremo Tribunal Administrativo fica na rua de São Pedro de Alcântara, ambos na zona do Bairro Alto, em Lisboa.