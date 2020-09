A carta da mãe que deixou o filho junto a uma igreja no Cacém

Um bebé de 21 dias foi deixado na noite de terça-feira junto a uma igreja no Cacém. O recém-nascido foi encontrado dentro de uma alcofa, bem nutrido e sem sinais de maus-tratos.

Quem se encontrava dentro da igreja apercebeu-se do choro, por volta das 22h30. O bebé acabou por ser encontrado à porta da instituição.

Ao lado tinha uma fralda, um biberão e uma carta escrita pela mãe, que ainda não foi identificada, onde diz não ter capacidade financeira para o criar.

A PSP tratou de encaminhar o menor para o hospital Amadora-Sintra, onde foi observado e se percebeu que está bem de saúde. De acordo com a polícia, o recém-nascido estava bem alimentado, agasalhado e sem aparentes sinais de maus-tratos.

Entretanto o bebé já foi entregue a uma família de acolhimento. A adoção é um processo que só acontece mais tarde e caso não sejam identificados familiares.



No ano passado foram abandonados em Portugal 22 bebés com menos de seis meses. Um dos casos mais mediáticos foi o do recém-nascido deixado pela mãe num ecoponto em Lisboa.

Na madrugada de 4 de novembro de 2019, um bebé do sexo masculino, prematuro e acabado de nascer foi metido, pela progenitora, num saco de plástico e deixado num ecoponto em Lisboa.

O recém-nascido foi encontrado ao fim de 15 horas, sem roupa e ainda com o cordão umbilical. A mulher encontra-se em prisão preventiva acusada do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

