Chuva intensa provocou cerca de 40 inundações no Alentejo

A chuva intensa que caiu esta quinta-feira à tarde no Alentejo provocou cerca de 40 inundações em habitações e vias públicas, sem causarem danos pessoais, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que no distrito foram registadas 18 inundações, até às 18:00, em habitações e vias públicas, com a cidade de Borba, onde ocorreram 10 inundações, a ser a mais afetada.

Segundo o CDOS, houve ainda três inundações em Évora, e as restantes em Arraiolos, Mourão, Portel e Viana do Alentejo.

No distrito de Beja, de acordo com o CDOS, ocorreram nove inundações, três em Cuba, três em Moura, duas na Vidigueira e uma em Beja.

Segundo o CDOS de Portalegre, no distrito, até às 18:30, o concelho de Avis era o mais afetado, com cerca de 10 inundações em vias públicas, havendo ainda registo de uma inundação, numa habitação, em Barbacena, no concelho de Elvas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu esta quinta-feira recomendações para as próximas 48 horas devido às previsões de chuva forte e vento até ao final de sexta-feira em todo o território de Portugal continental.

Em comunicado, a ANEPC explica que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para quinta-feira e sexta-feira apontam para precipitação forte em todo o continente, com a possibilidade de trovoada no interior, e vento moderado a forte.

Face às previsões, a Proteção Civil admite a possibilidade de inundações em "locais historicamente vulneráveis" e em estruturas urbanas subterrâneas, e de cheias rápidas em meio urbano.

É ainda avançada a possibilidade de acidentes na orla costeira, queda de ramos ou árvores devido ao vento forte e a eventual formação de lençóis de água nas estradas.

A ANEPC recomenda que se evite a prática de atividades relacionadas com o mar e a circulação junto à orla costeira e zonas ribeirinhas e especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas.

No caso de cheias ou inundações, as zonas inundadas não devem ser atravessadas, por pessoas ou viaturas.

Para os condutores, é recomendada uma condução defensiva, "reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias.

A Proteção Civil recomenda ainda que se garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas e a adequada fixação de estruturas soltas.

