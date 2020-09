Em 2019 foram abandonados 22 bebés com menos de seis meses

No ano passado foram abandonados em Portugal 22 bebés com menos de seis meses. Um dos casos mais mediáticos foi o do recém-nascido deixado pela mãe num ecoponto em Lisboa.

Na madrugada de 4 de novembro de 2019, um bebé do sexo masculino, prematuro e acabado de nascer foi metido, pela progenitora, num saco de plástico e deixado num ecoponto em Lisboa.

O recém-nascido foi encontrado ao fim de 15 horas, sem roupa e ainda com o cordão umbilical.

A mulher encontra-se em prisão preventiva acusada do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

O Ministério Público considerou ter ficado provado que a arguida ocultou a gravidez e decidiu ter o filho sem assistência hospitalar com o intuito de lhe tirar a vida após o nascimento, escondendo de todos os que tinha feito.

Começou a ser julgada na semana passada, no Campus de Justiça. Na primeira audiência ao coletivo de juízes, Sara Furtado disse que teve vergonha de estar grávida e sentiu medo. Não sabia o que fazer com o bebé e que o colocou no lixo para alguém o encontrar.

Na altura a mulher vivia na rua junto à estação de comboios de Santa Apolónia. O bebé foi encontrado por outros sem-abrigo que o ouviram chorar. Assistido a tempo, recebeu tratamento e foi para uma família de acolhimento. Hoje o bebé está bem de saúde e tem 10 meses.