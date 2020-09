Novos secretários de Estado já tomaram posse. Cerimónia durou pouco mais de dez minutos

Os novos secretários de Estado tomaram posse esta quinta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O Presidente da República deu posse aos novos secretários de Estado, numa cerimónia que durou pouco mais de dez minutos, e que contou com a presença do primeiro-ministro.

No Ministério de Pedro Nuno Santos entraram Marina Gonçalves como secretária de Estado da Habitação e Hugo Mendes como secretário de Estado Adjunto e das Comunicações.

Na Educação, a nova secretária de Estado é Inês Ramires Ferreira que substituiu Susana Amador. Teresa Coelho é a nova secretária de Estado das Pescas, ocupando o lugar deixado por José Apolinário.

António Lacerda Sales substituiu Jamila Madeira, subindo a número dois na hierarquia do Ministério da Saúde, e é agora secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Como novo secretário de Estado da Saúde entra Diogo Serras Lopes, até aqui vice-presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde.

Jamila Madeira salientou esta quinta-feira que não pediu para abandonar do Governo e manifestou-se "surpreendida" com a sua saída do cargo "por opção" da ministra Marta Temido.

Jamila Madeira volta à Assembleia da República

A secretária de Estado cessante escusou-se a comentar a saída do Ministério da Saúde, preferiu assinalar o trabalho feito e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.

Quem são os novos secretários de Estado?

O primeiro-ministro propôs esta quarta-feira a substituição de cinco secretários de Estado do seu Governo ao Presidente da República, que aceitou essas mudanças que abrangem os ministérios da Educação, Saúde, Infraestruturas e Habitação, e Mar.

Esta segunda recomposição do Governo não altera a sua dimensão, assim como a primeira, que aconteceu há três meses, com a substituição de Mário Centeno por João Leão como ministro de Estado e das Finanças e a consequente mudança de três secretários de Estado, que tomaram posse no dia 15 de junho.