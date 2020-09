Esta quinta-feira assinala-se o Dia Mundial da Segurança do Doente. Para assinalar a data, o edifício da Ordem dos Médicos, em Lisboa, ficou esta quarta à noite iluminado de cor laranja, assim como outros no resto do país e no mundo.

A cor laranja simboliza o papel que a segurança dos doentes desempenha nos esforços dos países para alcançar a cobertura universal de saúde.