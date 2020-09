Está extinto o incêndio que começou esta manhã no túnel da Avenida João XXI, em Lisboa. Não há feridos a registar, mas continuam os trabalhos no interior do túnel, que ainda está fechado ao trânsito.

O fogo teve origem num gerador dentro do túnel da Avenida João XXI, em Lisboa. A origem do incêndio ainda estão por apurar.