Incêndio no túnel da Avenida João XXI terá tido origem num gerador

O trânsito continua cortado esta sexta-feira no túnel da Avenida João XXI, em Lisboa, e nas avenidas circundantes, depois de um incêndio num gerador da EDP ter deflagrado esta manhã. O fogo já foi extinto, mas continuam a ser feitas as perícias para verificar as condições de segurança.

Não foram registados feridos, apenas danos materiais na sala do gerador, e os condutores que estavam no local foram retirados prontamente pelas autoridades. Na operação estiveram envolvidos 80 operacionais apoiados por 80 viaturas.

Tiago Lopes, comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, explicou à SIC Notícias que o alerta foi dado pelas 09h36 para um acidente com encarcerados, mas ao chegar ao local as autoridades perceberam que se tratava de um incêndio.

Revela também que não foram ainda apuradas as razões do incêndio, mas adianta que o incidente não está relacionado com o mau tempo.