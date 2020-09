Portugal à Vista: "CumpliCidades" 

No Portugal à Vista desta sexta-feira, lembramos o início do confinamento e a primeira semana de retoma da liberdade de sair à rua. Através do olhar de artistas que criaram trabalho conjunto à distância e que, através da arte, tornaram a vida confinada mais suportável.

Vamos conhecer estas "CumpliCidades", em Lisboa e Almada, no último Portugal à Vista desta série.

Da autoria de Teresa Conceição, Joel Santos e Magali Tarouca.