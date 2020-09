O clube da Arrábida, em colaboração com a fundação Oceano Azul organizou uma ação de limpeza das praias do Portinho da Arrábida. O objetivo é recolher o lixo que é abandonado pelos banhistas ao longo do verão.

Nesta iniciativa participaram cerca 70 pessoas, de diferentes gerações.

A ação de limpeza decorreu ao longo da manhã deste sábado, foram recolhidos cerca de 80 sacos de lixo.