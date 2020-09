Retomadas buscas por desaparecido em praia de Vila do Bispo

As buscas para tentar encontrar o cidadão estrangeiro desaparecido esta sexta-feira na praia das Furnas, em Vila do Bispo (Faro), foram hoje retomadas, informou fonte da Autoridade Marítima.

"Foram retomadas hoje as buscas com um helicóptero da força aérea, com uma lancha da estação salva-vidas de Sagres, com elementos da Polícia Marítima, Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e militares do sistema de vigilância motorizada da Autoridade Marítima", afirmou à Lusa Pedro Fernandes da Palma, comandante do Porto de Lagos.