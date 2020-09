"A vida pesa mas este partido faz-nos encontrar forças onde parece que não existem"

O secretário-geral comunista, 73 anos, e há 16 no cargo, repetiu que a questão da liderança não será um problema no congresso, garantiu que o processo quanto aos órgãos dirigentes e a escolha do líder é "um processo dinâmico" e que "não está fechado".

E se é certo que "a vida pesa", garantiu que está "fisicamente bem", com "capacidade para dar uma contribuição" ao partido.

Jerónimo de Sousa admitiu pela primeira vez não se recandidatar à liderança do partido porque "é da lei da vida", embora frisando não ir "calçar as pantufas" e que se manterá como militante comunista, numa entrevista à Lusa em março de 2019.

Nos meses seguintes não repetiu a afirmação e manteve a dúvida. No início de setembro, durante uma visita à festa do Avante, Jerónimo manteve o mistério sobre a sua continuidade ou não à frente dos destinos do partido, recusando a ideia de "tabu".

"Tabu, não", respondeu, a rir, aos jornalistas referindo que "a vida tem a sua dinâmica".

O secretário-geral é eleito pelo comité central, no XXI congresso do PCP, agendado para novembro, que, antes, elege o novo comité central em resultado do debate interno que será feito nos próximos meses.