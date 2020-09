Francisco Rodrigues dos Santos encerra a escola de quadros da Juventude Popular, em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, numa iniciativa que assinala a rentrée do partido no novo ano político.

No discurso da rentrée do partido, o líder centrista criticou o PS, mas também o PSD, atacando o bloco central e recusando a ideia de que o CDS está a morrer.