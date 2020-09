Assistentes operacionais do Hospital de Braga em greve contra desigualdades

Os assistentes operacionais do Hospital de Braga estão em greve. A paralisação de 24 horas serve para exigir a aplicação de um acordo coletivo de trabalho.

Há funcionários que ainda estão sujeitos ao acordo individual, o que significa mais horas de trabalho e desigualdade de salário.

O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), Orlando Gonçalves, disse que a não aplicação dos ACT resulta em "inadmissíveis e surreais situações de discriminação", tanto em termos salariais como de horários de trabalho e de carreira.

"Os ACT aplicam-se em todos os hospitais do país, menos no de Braga. Há mais de um ano que andamos nesta luta, mas o Governo insiste neste braço-de-ferro, continua a adiar, a empurrar com a barriga", criticou, citado pela Lusa.