"Fui cumprimentar um amigo". Bastonária dos enfermeiros explica presença na convenção do Chega!

A presença da bastonária da Ordem dos Enfermeiros na Convenção do Chega!, este fim-de-semana, está a causar polémica.

Ana Rita Cavaco foi dar "um beijo de amiga" a André Ventura. Apesar da aparição, a bastonária ressalva que continua a ser militante do PSD, onde se tornou amiga do líder do Chega!.

Ambos foram colegas no Conselho Nacional dos social-democratas, do qual os dois já não fazem parte.

Esta noite, em entrevista na SIC Notícias, a bastonária reafirmou que foi à convenção para cumprimentar o amigo André Ventura e desvalorizou as críticas que lhe foram feitas.

Ana Rita Cavaco falou também sobre o Plano de Saúde da DGS para o outono e inverno. Deixou elogios ao plano e referiu que "já se aprendeu alguma coisa" com este vírus.