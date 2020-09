O balanço da II Convenção do Chega

O jornalista da SIC, Pedro Coelho, esteve em Évora, a acompanhar a convenção do Chega.

No 22 01 da SIC Notícias, este domingo à noite, fez o balanço do último fim de semana.

Fala do discurso sobre a democracia e a mensagem deixada por Marine Le Pen. Explica quem são os apoiantes do Chega e a forma como André Ventura sabe cativar essas pessoas. E ainda como as divisões internas ficaram bem visíveis nos últimos dois dias.

