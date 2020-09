Chuva e trovoada. Será assim o primeiro dia de outono

Começa esta terça-feira, dia 22 de setembro, o outono, e as previsões meteorológicas apontam para um dia com alguma nebulosidade, precipitação intensa nalguns pontos do país e trovoadas ao Norte e Centro.

As regiões mais afetadas pelo mau tempo, o Norte e Centro, registam a partir da manhã períodos de chuva e aguaceiros, que podem ganhar intensidade a partir da tarde e ser “ocasionalmente acompanhados de trovoadas”, informa o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Para a Grande Lisboa é previsto “céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente

muito nublado a partir da tarde”. Há ainda a possibilidade de períodos de chuva fraca e vento fraco a moderado. Uma previsão que se repete para o Grande Porto.

Mais a Sul são esperados períodos de muita nebulosidade, chuviscos e aguaceiros e ainda vento fraco.

Como vai estar o tempo até dezembro?

Na previsão sazonal do IPMA, é apontada uma temperatura média mensal com valores acima do normal para setembro, outubro e novembro.