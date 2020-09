Homem de 80 anos morre em acidente de viação em Paredes

Um homem de 80 anos morreu esta terça-feira num acidente de automóvel, na localidade de Gandra, no concelho de Paredes, distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Baltar.

Segundo a fonte, o veículo conduzido pelo idoso despistou-se e embateu contra um poste.

O acidente foi registado às 18:32 e o óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.

Os Bombeiros de Baltar deslocaram ao local 10 operacionais apoiados por quatro viaturas.

A GNR também esteve no local do acidente.