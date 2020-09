Homem morre após desaparecer no mar durante pesca lúdica na ilha Terceira

Um homem de 29 anos morreu esta terça-feira após ter desaparecido no mar durante uma atividade de pesca lúdica ao largo de Porto Judeu, na ilha Terceira, nos Açores, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN explicou que o pescador lúdico desapareceu no mar quando se dedicava à apanha de lapas, junto a uma zona rochosa ao largo de Porto Judeu, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

O alerta para a Polícia Marítima de Angra do Heroísmo aconteceu ao final da manhã e foi dado por outro pescador que acompanhava a vítima.

A AMN explica ainda que foram "de imediato ativadas as embarcações da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas da Praia da Vitória, que efetuaram buscas no local do desaparecimento".

"O corpo do homem foi detetado pela Polícia Marítima a partir da superfície da água, submerso, a cerca de cinco metros de profundidade", refere o comunicado.

Foi pedido apoio ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores que, em articulação com a equipa de mergulho dos Bombeiros da Praia da Vitória e com a Polícia Marítima, procederam à recuperação do corpo, acrescenta a nota.

A embarcação da Polícia Marítima transportou o corpo para a marina de Angra do Heroísmo, local onde o delegado de Saúde confirmou o óbito.